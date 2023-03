Lier geeft Infrabel toelating om oudste spoorwachtershuisje van het land te slopen

“Een spoorwachtershuisje werd bewoond door personeel van de spoorwegen. In het begin van de spoorwegen verbleven daar ‘piochers’, een verbastering van het Franse piocheur. Dat waren mannen die na de passage van elke trein met een hamer en een pioche (houweel) moesten controleren of de sporen niet gebroken waren. Ze onderhielden ook de spoorweg. Hun echtgenotes draaiden meestal de bareel open. Toen ik in het midden van de jaren 1980 mijn boek over de spoorwegen in de Kempen schreef, was de spoorwachterswoning op de Lierse Lispersteenweg nog bewoond. Mogelijk was dat de laatste bewoner”, zegt Hugo De Bot.