Eerste marathon in Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen: "Mooi maar pittig parcours"

De meeste marathons worden in straten gelopen, maar in het Nationaal Park Hoge Kempen was dat natuurlijk in de volle natuur. En dat maakte het zwaarder, beamen alle deelnemers. "Er waren een paar pittige hellingen waar je ook heel voorzichtig moest zijn", vertelt Jonas Slegers uit Bilzen. "Maar de locatie was schitterend. Het is misschien wel de mooiste locatie in België, maar het was wel zwaar."