Monumenten en Landschappen vraagt bescherming Noordstation als monument

"Dit is voor mij een duidelijk voorbeeld van hoe planning in Brussel te werk gaat. Eerst worden achter gesloten deuren de plannen afgesproken tussen overheid en promotor, en later past de overheid de geldende plannen aan in functie van het project. Terwijl dit over heel belangrijke plekken in onze stad gaat. Er komen nu waarschijnlijk vier torens op de CCN-site, maar ik ben niet zeker of dit de wijk zal verbeteren of aangenamer maken. Het is een goed voorbeeld van een politiek van voldongen feiten."