Nationaal Volkscongres gestart in Peking: China mikt op voorzichtig economisch herstel en verhoogt opnieuw defensiebudget 

"China is geen democratie, dus heel veel inkijk in wat er gebeurt in de hoogste regionen van de Chinese Communistische Partij hebben we niet", zegt Veerle De Vos. "Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres kunnen we dat wél doen, wanneer de oude premier vertelt hoe het voorbije jaar is verlopen, en de nieuwe premier de plannen - budgetten, economische verwachtingen, financiële hervormingen - voor het komende jaar aankondigt."