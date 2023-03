Nieuwe burgemeester Zoutleeuw komt uit Aalst en wil carnaval opwaarderen

Hoewel de vastentijd al begonnen is, rijdt vandaag pas de carnavalstoet van Zoutleeuw uit. Dat is een eeuwenoude traditie in het historische stadje, maar het is het eerste carnaval voor de nieuwe burgemeester Guy Dumst (CD&V) van Zoutleeuw. Leuk weetje, de nieuwe burgemeester is namelijk afkomstig van Aalst, dé carnavalsstad van Vlaanderen.