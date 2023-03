Na PVDA pleit ook N-VA voor onderzoekscommissie naar pensioenbonussen van De Croo en Bracke

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het "bizar" dat De Croo al actie onderneemt. "Als het wederrechtelijk blijkt, moet je alles uiteraard terugstorten aan de overheid en niet aan een goed doel dat fiscaal aftrekbaar is. Dit lijkt me nogal paniekvoetbal."



De Wever wil naar eigen zeggen niemand voor de bus gooien. "Ik kan veel namen noemen van politici die met enorme bedragen vertrokken zijn. Als die morgen moeten terugstorten, dan moeten die dat toch ook doen? Of gaan we echt een heksenjacht organiseren op één persoon?"