Registratierechten: ombudsman waarschuwt voor verrassingen bij aankoop woning

De federale Ombudsman ontvangt steeds meer klachten over de korting op de registratierechten in Brussel, het zogenaamde 'abattement'. “Sommige mensen moeten plots boetes betalen van 30.000 euro, dat is vaak niet haalbaar,” aldus ombudsman David Baele. De FOD Financiën informeert kopers onvoldoende over bijvoorbeeld de gevolgen van te vroeg verhuizen, oordeelt hij.