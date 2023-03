Relletjes tussen betogers en politie in Griekse hoofdstad Athene bij aanhoudend protest na treinbotsing

Maar veel Grieken vinden dat hij in de rol van zondebok wordt geduwd, terwijl het Griekse spoorwegennet al jarenlang wordt verwaarloosd. De ver doorgedreven bezuinigingen waar het spoor het slachtoffer van werd, werden mee veroorzaakt door de eurocrisis. De Griekse spoorwegen werden toen verkocht aan de Italiaanse maatschappij Trenitalia, maar investeringen zijn sindsdien uitgebleven.



"We voelen een immense woede. De zucht naar winst en het gebrek aan maatregelen om passagiers te beschermen hebben geleid tot de ergste treinramp in ons land", zegt Michalis Hasiotis, een vakbondsman in de betoging. De optocht van vandaag kwam er na een oproep van studenten, spoorwegarbeiders en werknemers in de publieke sector.