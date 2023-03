Sociale appartementen en winkels moeten dorpskern van Haaltert nieuw leven en meer uitstraling geven

Haaltert kampt met een tekort aan sociale woningen en zag de kans om in zee te gaan met sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. “Het huidige Sint-Goriksplein is niet zo fraai. Een gecombineerd woonproject met sociale woningen en commerciële handelsruimtes zal de buurt opwaarderen”, gaat schepen Van Keymolen verder. Toch zal de realisatie nog niet meteen van start gaan. “Momenteel wordt de sloopvergunning van de panden in de Stationsstraat en Bruulstraat opgemaakt. We hebben als gemeente gezorgd voor de nodige onteigeningen. Één onteigeningsprocedure is nog aan de gang. Het is al een ingewikkeld dossier geweest, maar we hopen nu snel vooruit te kunnen.”