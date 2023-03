Dag van de waarheid voor stikstofakkoord? "Kabinet-Jambon zegt dat het vandaag moet gebeuren" 

Het kan dus nog steeds twee kanten uit, of de regeringspartijen komen vandaag toch nog tot een akkoord of het komt tot een totale breuk. "Een totale breuk is nog altijd mogelijk, dat steken ze bij minister-president Jambon ook niet onder stoelen of banken", bevestigt Verhulst. "Maar tegelijk zeggen ze ook: het is wel de bedoeling dat het vandaag gaat gebeuren, het moet vandaag gebeuren, punt aan de lijn. Ze zeggen: we hebben de deadline niet voor niets op vandaag gelegd, anders zouden we binnen 3 jaar misschien nog altijd geen akkoord hebben."