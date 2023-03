Terrein van Makro in Machelen dan toch helemaal afgesloten: “Sluikstort is opgekuist”

Eind vorig jaar gingen de Makro-winkels dicht. Sindsdien bleek de grote parking een aantrekkelijke plaats om te sluikstorten. Karren vol vuilnis, maar ook volledige kasten en bedden werden achtergelaten. Tussen het afval lag ook voedsel, wat uiteraard stinkt en ook ratten aantrekt. Twee weken geleden zat burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) nog samen met de eigenaar, Metro Group. Omdat de curator nog actief was, bleek een structurele oplossing toen nog niet mogelijk.

Intussen heeft de Metro Group wel actie ondernomen, zo laat De Groef nu weten. “Er was geen beterschap wat het storten betreft. We vroegen dan ook om meteen maatregelen te treffen. De eigenaar is daar uiteindelijk op ingegaan. Het hele terrein is helemaal opgekuist en er is een afsluiting voorzien met hekken en betonblokken. Het is wel nog mogelijk om met de auto naar fastfoodrestaurant McDonald’s en het tankstation te rijden.”