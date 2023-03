"Complot tegen Arabische identiteit": migranten uit andere Afrikaanse landen vluchten weg uit Tunesië na opruiende toespraak van president

President Kais Saied hield eind vorige maand een opruiende toespraak. Saied noemde migranten een groot gevaar voor het land. Hij sprak van een complot tegen de Arabische identiteit. Volgens hem zouden de migratiegolven ertoe leiden dat Tunesië een "puur Afrikaans" land wordt.

Sinds de toespraak is de haat en vijandigheid naar migranten groot geworden. "We zijn altijd onderdeel geweest van de samenleving en nu ben ik bang. We zijn uit ons huis gezet, we wonen op straat en worden nog steeds aangevallen", getuigen migranten voor tv-camera's.