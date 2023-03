Vlaamse regering zit vanavond opnieuw samen over stikstof: "Vergadering van de laatste kans"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft zijn ministers opgeroepen om vanavond opnieuw samen te komen over de stikstofkwestie. Sinds 18.30 uur zit het Vlaams kernkabinet samen. Of de bijeenkomst betekent dat een akkoord in zicht is, of dat we op een mislukking afstevenen, is nog onduidelijk. De onderhandelingen verliepen al het hele weekend erg moeizaam.