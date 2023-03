Watersporters bouwen kano uit vlas en proberen die uit op Leie in vlasstad Kortrijk

De kano van Danny en Francis is de enige in heel Europa die uit vlas is gemaakt. "Vlas komt meer en meer voor als composietmateriaal", legt Francis Soenen uit. "We hadden al meerdere keren een kano gebouwd in cederstrips. Maar omdat we altijd op de Leie trainen, wilden we heel graag eens een kano maken uit vlas. Als je vlas met epoxy combineert, kun je daar heel mooie zaken mee maken. We hebben de tekeningen van het ontwerp van een Amerikaan gekocht. En dat ontwerp eerst in ceder gemaakt, om een plug te hebben. Van die plug hebben we dan een mal gemaakt, die we nodig hadden om verder te kunnen gaan werken met vlasweefsel. Zo zijn we dan uiteindelijk tot dit resultaat gekomen!"