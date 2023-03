1.000 vrijwilligers gezocht voor schoonmaak van “De Grote Lus”

Ook de afstand, bijna 92 kilometer, is niet toevallig. “Dat is de afstand van onze gemeenten tot het Vlaams Parlement in vogelvlucht. Symbolisch want we hebben alle drie de statiegeldalliantie ondertekend. Daarmee roepen we op om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flesjes. Zo hopen we dat onze straten en grachten blikjesvrij worden.”