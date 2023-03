13-jarige fietser niet langer in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen vorige vrijdag aan Keizerpoort in Gent

Het slachtoffer fietste vrijdag op de Brusselsesteenweg, van Gentbrugge richting het centrum van Gent, toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Die reed in dezelfde richting en wilde rechtsaf slaan, naar de Gentse binnenring. De 13-jarige jongen werd naar het ziekenhuis gebracht en verkeerde in levensgevaar. Maar dat is nu geweken en de jongen verblijft niet langer op de afdeling intensieve zorgen.