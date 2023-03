Antwerpse onfhankelijke stadsdichter Ruth Lasters krijgt Arkprijs van het Vrije Woord

De Arkprijs van het Vrije Woord bestaat sinds 1951 en is in het leven geroepen door schrijver en docent Herman Teirlinck. De winnaar is een persoon die zich actief inzet voor de vrijheid van denken. Vorig jaar won schrijver Peter Verhelst. Andere winnaars waren onder meer Tom Lanoye, Wannes Van de Velde en Caroline Pauwels. De Arkprijs wordt in oktober uitgereikt aan Ruth Lasters. Het is een symbolische onderscheiding, zonder geldbedrag.