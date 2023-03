Antwerpse studenten trappen jubileumeditie van cultuurfestival Calamartes af in spiegeltent

"'s Avonds zal er ongetwijfeld gedanst worden, maar het gaat evengoed over toneel, dichtkunst, noem maar op", zegt Herman Van Goethem, de rector van de UAntwerpen. "UAntwerpen is een universiteit in een cultuurstad. Het is ook een gelegenheid om een aantal studenten opnieuw te mobiliseren voor cultuur. Deze generatie studenten is hard geraakt door corona, dus het is nu het moment om opnieuw continuïteit te krijgen in het studentenleven en in het bestuur. Calamartes is daar ideaal voor."