AB en Kursaal organiseren hommageconcerten voor wijlen Arno met onder meer Adamo, Jane Birkin, Tom Barman en Zwangere Guy

"Mijn tweede living": zo noemde Arno concertzaal AB in hartje Brussel, waar hij zijn hele carrière lang kind aan huis was. Het team van de AB en de Oostendse Brusselaar hadden een hechte band. Niet toevallig organiseerde de AB na het overlijden van Arno nog een laatste groet aan de urne van de zanger, in de foyer van de concertzaal.

Het idee voor een hommageconcert in de AB komt van Arno zelf. Begin 2022 heeft hij een reeks afscheidsconcerten gespeeld, zowel in zijn geboortestad Oostende als in zijn thuishaven Brussel. In die periode heeft hij aan de AB gevraagd om na zijn overlijden een waardevol, muzikaal eerbetoon te organiseren. Daarvoor suggereerde hij zelf een reeks namen. Arno had een duidelijk idee over het concert: de affiche mocht enkel bestaan uit muzikanten met wie hij muziekgeschiedenis heeft geschreven, recent nog heeft samengewerkt of die hij zelf simpelweg bewonderde.