12.000 Rohingya dakloos na zware brand in "grootste vluchtelingenkamp ter wereld" in Bangladesh

Het is overigens niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het vluchtelingenkamp. De overvolle kampen zijn erg kwetsbaar voor branden. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zouden er tussen januari 2021 en december 2022 maar liefst 222 keer brand uitgebroken zijn in het kamp. In 60 gevallen zou er brand gesticht zijn.

In maart 2021 was de ergste brand. Toen kwamen 15 mensen om en verloren 50.000 vluchtelingen hun tijdelijke woonplaats.