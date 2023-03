Bestuurder legt uitzonderlijk hoge ademtest af van 3 promille alcohol tijdens politiecontrole in Mechelen 

De bestuurder moest vervolgens aan een politievoertuig wachten om een ademtest af te leggen. "De betrokkene stapte doodleuk terug in zijn auto en koos het hazenpad. We konden hem onderscheppen aan zijn woning." Daar bleek dat hij zijn rijbewijs niet op zak had. "Hij zal zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie, voor 15 dagen. In afwachting daarvan hebben we zijn auto geblokkeerd met een stuurstang."