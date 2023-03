Bieroorlog in Nigeria tussen AB Inbev, Heineken en Diageo: nergens groeit de biermarkt sneller

Bovendien telt het West-Afrikaanse land zo'n 190 miljoen inwoners onder de 30 jaar. Er is een groeiende middenklasse en een groot aantal consumenten in de "drinkleeftijd". Daarbij zal de bevolking naar verwachting groeien tot 410 miljoen in 2050. Logisch dat biergiganten een graantje willen meepikken van deze enorme afzetmarkt.

"Heineken staat historisch heel sterk in Nigeria, lange tijd hadden ze er 70 procent van de markt", weet Olivier Van Beemen, auteur van het boek "Bier voor Afrika". "De enige internationale uitdager was tot voor kort Guinness Nigeria, van de Britse organisatie Diageo. Sinds een aantal jaar is AB Inbev ook toegetreden tot de Nigeriaanse markt en timmeren ze hard aan de weg om te groeien."

"Erg lucratieve markt"

Volgens de auteur is dit zo lucratief omdat de biermarkt in handen is van slechts enkele grote spelers. Ook corruptie speelt een rol. De relaties tussen de grote brouwerijen en de overheden zijn nauw verweven, weet Van Beemen. Zo heb je ook Nigeriaanse politici die aandeelhouder zijn van de beursgenoteerde biergiganten.

Volgens Van Beemen is de Nigeriaanse biermarkt erg lucratief. "Toen ik enkele jaren geleden mijn onderzoek deed, werd er meer geld verdiend op de Nigeriaanse biermarkt dan op de Britse biermarkt. Terwijl de Britten veel meer drinken dan de Nigerianen en de totale afzetmarkt veel groter is."

"2.000 prostituees ingehuurd om bier aan te prijzen"

"Ze moeten zich qua marketing ook aan veel minder regels houden dan bij ons", weet Van Beemen. "In 2005 wou Heineken hun donker bier "Legend Extra Stout" beter in de markt zetten en ze huurden daarvoor 2.000 prostituees in. Deze vrouwen van lichte zeden moesten het bier aanprijzen in Nigeria. Er zijn dus erg veel mogelijkheden om de concurrentie te bestrijden."

Concurrentiestrijd goed of slecht voor de Nigerianen?

"Jarenlang heeft de Nigeriaanse regering gesproken over een overgang van een olieafhankelijke economie naar een niet-olie-economie. Deze bieroorlog kan de economie mee hervormen, weg van olie. Bovendien wordt geschat dat deze industrie veel banen zal opleveren, die nodig zijn om de jeugdwerkloosheid van 40 procent in het land te verminderen."

"Deze concurrentiestrijd is goed zolang de firma's begrijpen dat er ruimte is voor iedereen en de overheid een gelijk speelveld voor iedereen organiseert", vindt Collins Nweke, directeur BD van de organisatie België, Luxemburg, Nigeria Kamer van Koophandel (BLNCC).

Nigerianen drinken beer in Makurdi AFP or licensors

Maar Van Beemen is kritischer. "De toegenomen concurrentie heeft nog niet tot sterk gedaalde prijzen geleid", vindt hij. Volgens de auteur valt het af te wachten of de ontwikkeling van het bier ook de lokale ontwikkelingen zal stimuleren. "Uit eerder onderzoek blijkt dat de alcoholplas de samenleving doorgaans veel meer kost dan oplevert", besluit Van Beemen.