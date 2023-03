Pastoor van bisdom Antwerpen lanceert eigen YouTube-reeks: "Christelijke boodschappen in bekende series en films blootleggen"

Zo komen er verschillende soorten thema's aan bod in gevarieerde films en series. "Er zit bijvoorbeeld een aflevering bij van The Crown, de reeks over het Engelse koningshuis, waarbij we de spanning tussen religie en wetenschap bespreken. Ook de Pixar-animatiefilm Coco, waarbij het gaat over het leven na de dood. Maar ook de blockbuster No country for old men. Dat is een heel gewelddadige film, maar als je het vanuit het perspectief van de Bijbelse taal bekijkt dan ligt het einde heel erg dicht bij wat wij te vertellen hebben", zegt Paepen.