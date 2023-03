Beelden van Vlaams boerenprotest gaan de wereld rond op sociale media (maar vaak met de verkeerde context)

In veel gevallen lijkt er een grondige angst voor een ver doorgedreven overheidscontrole achter de berichten te zitten. Na de protesten tegen bijvoorbeeld de coronamaatregelen zien buitenlandse accounts in het boerenprotest opnieuw een vrijheidsstrijd tussen een "onderdrukkende overheid" en "het volk". Een vergelijking met de eerdere truckersprotesten in Canada of boerenprotesten in Nederland, die ook wereldwijd viraal gingen, is dan niet ver weg.

Volgens heel wat mensen maakt het stikstofdebat deel uit van een strategie van het World Economic Forum (WEF). Die organisatie is spil in veel samenzweringstheorieën waarin een groep machtige mensen achter de schermen een nieuwe wereldorde wil installeren. Elke mondiale gebeurtenis wordt bijgevolg aan hen gelinkt: van de verspreiding van corona, tot vermeende inmengingen in verkiezingen en het stikstofdebat. Nooit met concrete bewijzen.