Brandweer Brussel moet personeel opvorderen tijdens staking "om goede werking te garanderen"

Normaal gezien zijn er steeds zo’n 160 à 170 brandweerlieden aanwezig in de Brusselse kazernes. "We moeten niet per se aan 160 man geraken, we zullen dinsdag bekijken welke soort voertuigen we bemand willen zien en zullen in functie daarvan beslissen hoeveel mensen opgevorderd worden." Om de goede werking van de brandweer te verzekeren zal de brandweer ook een beroep doen op enkele vrijwilligers van het Rode Kruis.