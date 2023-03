Brandweerzone Centrum oefent branden op grote hoogte in leegstaande woontoren Gent

De brandweerlui van zone Centrum oefenen de komende weken in een leegstaande woontoren in de wijk Nieuw Gent. Het is de bedoeling om er de specifieke gevaren van branden in hoge gebouwen beter te leren inschatten. De woontoren gaat binnen enkele maanden tegen de grond en is nu door de stad ter beschikking gesteld. Het is tien jaar geleden dat de brandweer nog een levensechte oefening in een hoog gebouw kon uitvoeren.