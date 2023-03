Brugge gaststad van "Lingerieweek 2023": pikante pralines en bh's in de bomen

Brugge is dit jaar de gaststad van de “Lingerieweek” en doet er alles aan om de lingeriewinkels in de binnenstad extra in de kijker te zetten. Zo is er onder meer een beha-slinger van 500 beha’s te zien, worden etalages beschilderd en is er een gegidste kantwandeling. Horecaklanten krijgen bij hun koffie een toepasselijke buste-praline tijdens de actieweek.