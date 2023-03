Brussel Mobiliteit en MIVB geven meer kansen aan vrouwelijke kunstenaars

Het Brusselse metro- en premetronetwerk telt heel wat kunstwerken, en sommige zijn het werk van vrouwelijke kunstenaars, zoals 'Voûtes Flexibles' van Tapta in Veeweyde of 'Four Sizes Available See Over' van Berlinde De Bruyckere in Simonis. Vanaf vandaag komt er daar nog één bij. Kunstenares Anthea Missy zal deze week in metrostation Bockstael werken aan een participatieve kunstperformance. Het fresco wordt live geschilderd in ongeveer vijf dagen tijd. Je kan dus komen kijken hoe het kunstwerk tot stand komt.