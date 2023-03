Cath Luyten wordt gezicht van "rustgevende vakanties" in Westhoek

Het toerismebedrijf Westtoer heeft een aanbod van korte vakanties uitgewerkt dat toeristen de kans geeft om tot rust te komen in de Westhoek. Het nieuwe logeerconcept heet "Westhoek unPlugged". Twaalf logies bieden een verblijf van enkele dagen aan om te vertragen en te verstillen in de rust van de Westhoek.

Valérie Heyman van Westtoer: "Je kan hier sowieso, zoals in vele regio's in Vlaanderen veel beleven, lekker eten, drinken, actieve dingen doen. Maar we mogen dat "tot rust komen" in de hedendaagse wereld zeker niet vergeten. Voor "Westhoek unPlugged" werken we samen met logiesaanbieders die stilte en groen hoog inschatten. Ze bieden activiteiten aan die het onthaasten bevorderen: mindfull wandelen, yoga, pottenbakken, fluistervaren, stiltepaden, enzovoort."