Chocoladereep Toblerone moet afscheid nemen van de Matterhorn op de verpakking

Een woordvoerder van Mondelēz had het al over een "modernere en gestroomlijnde berg". Ook het onderschrift "of Switzerland" verdwijnt en wordt vervangen door "established in Switzerland".



Het is niet de eerste keer dat er gemorreld wordt aan de Toblerone. Na de brexit in 2016 maakte Mondelēz de ruimte tussen de chocolade driehoekjes in Groot-Brittannië groter, om te besparen. Een zet die op niet veel enthousiasme werd onthaald en na twee jaar alweer werd teruggedraaid.