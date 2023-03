Drie Nederlanders aangehouden in onderzoeken naar aanslagen in Antwerpen, Borgerhout, Deurne en Beveren

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft drie Nederlanders aangehouden na uitleveringen vanuit Nederland in onderzoeken naar aanslagen in Antwerpen, Borgerhout, Deurne en Beveren. Het gaat om mannen van 22, 26 en 27 jaar. De verdachten verschijnen later deze week voor de raadkamer, die zal beslissen of ze langer in de cel moeten blijven.