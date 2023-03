Een maand na de zware aardbeving in Turkije en Syrië: "Ook mentaal moet bij de mensen veel heropgebouwd worden"

Exact een maand geleden veroorzaakten enkele zware aardbevingen dood en vernieling in Turkije en Syrië. De volledige omvang van de ramp is nog steeds niet te overzien, vertelt journalist Fatma Taspinar in "De ochtend" op Radio 1. "Het getroffen gebied is zo groot als België en Nederland samen. Bepaalde gebieden in Syrië en Turkije zijn nog altijd niet bereikt. Er is nog altijd geen volledig overzicht."