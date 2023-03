Europese gasprijs blijft dalen en staat op laagste peil in meer dan een jaar

De gasprijs steeg vorig jaar fors, in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne. Op het hoogtepunt in augustus piekte de gasprijs boven de 300 euro per megawattuur. Begin december kostte het Europese gas nog bijna 150 euro, maar sindsdien was er een stevige daling.

Dat komt onder meer omdat de Europese gasvoorraden aan het einde van de winter nog redelijk goed gevuld zijn in vergelijking met vorig jaar.



Over een langere termijn blijft aardgas wel nog duurder dan vroeger. Tot de herfst van 2021 schommelde de groothandelsprijs rond de 20 euro per megawattuur, om tegen eind januari vorig jaar geleidelijk te stijgen tot om en bij de 42 euro per megawattuur.