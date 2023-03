Explosief naar huis gegooid in Mechelen: gevel en drie auto's beschadigd

Er is een nieuwe aanslag gepleegd in Mechelen, voor het eerst in de Jeanne Hellemansstraat in Mechelen-Zuid. Er werd een explosief gegooid naar een huis waarbij de klap zo hevig was dat de voordeur en een raam beschadigd werden. Ook de auto van de bewoners en twee andere auto's in de buurt, liepen schade op. Niemand raakte gewond. Buurtbewoners hoorden een paar knallen, verder onderzoek moet nu uitwijzen of het over meerdere explosieven ging. Ook de mogelijke link met het drugsmilieu wordt verder uitgezocht.