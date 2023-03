Gary Rossington, gitarist en oprichter van rockband Lynyrd Skynyrd, is overleden

In een bericht op zijn Facebook-pagina schrijft Lynyrd Skynyrd: "Het is met ons diepste medeleven en verdriet dat we onze broer, vriend, familielid, songschrijver en gitarist, Gary Rossington, vandaag verloren zijn. Gary is nu bij zijn Skynyrd-broers en familie in de hemel, playing it pretty, zoals hij altijd doet."

Rossington overleed zondag, een doodsoorzaak is niet bekend. De gitarist kampte al jaren met gezondheidsproblemen. In 2015 had hij een hartaanval, in 2018 moest hij een spoedoperatie aan zijn hart ondergaan. Zijn overlijden komt er vier maanden voor de start van een nieuwe toernee in de Verenigde Staten.