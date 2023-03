Gebrek aan vrouwelijke acts levert Glastonbury kritiek op: hoe zit dat met onze zomerfestivals? 

Alleen "The Interrupters" onderbreken het lijstje aan mannelijke acts op het hoofdpodium van de heilige wei. Zijn ze bij organisator Live Nation van kwade wil?

"Natuurlijk niet", zegt Nele Bigaré, hoofd marketing en communicatie van Rock Werchter: "Er is dan wel geen specifiek beleid omtrent gendergelijkheid in de programmatie, maar we hebben er uiteraard aandacht voor. We willen er vooral breed gedragen acts die mensen kunnen begeesteren, van eender welk gender."

Bigaré haalt vervolgens acts als Rosalía en Christine and the Queens aan. Beiden staan immers bewust geprogrammeerd in The Barn (capaciteit: 20.000 mensen), omdat hun sfeer en productie nu eenmaal meer past in de donkerte van de tent. En met 35 procent frontvrouwen op het totaal aantal acts, doet Rock Werchter zelfs iets beter dan vorig jaar.