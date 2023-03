Geseinde man rijdt rond met vervalst rijbewijs en kind zonder veiligheidsgordel in Mechelen

De politie heeft dit weekend in Mechelen een auto gecontroleerd omdat een kind op de achterbank zat zonder veiligheidsgordel. Toen de politie naar het rijbewijs van de bestuurder vroeg, liet die een rijbewijs zien dat duidelijk vervalst was. Na controle bleek dat hij een rijverbod had en dat hij geseind stond in een gerechtelijk dossier.