Gezinnen uit Limburg en Diest kunnen afvalkalender nu ook raadplegen via “Mijn Burgerprofiel”

Momenteel zijn er nog geen plannen om de papieren afvalkalender af te schaffen: “Uit onderzoek blijkt dat de papieren versie nog heel veel gebruikt wordt en in heel veel keukens op het prikbord hangt”, zegt Luypaerts. “Maar aan de andere kant krijgen we veel vragen naar meer digitalisering. Het zijn dan vooral jonge mensen die met de agenda op hun smartphone werken. Door de samenwerking met ‘Mijn Burgerprofiel’ en de stadsapps die al bestaan, hopen we ook die mensen op een makkelijke manier toegang te geven tot de afvalkalender.”

De instructievideo over hoe je deze agenda moet koppelen, vind je terug in “Mijn Burgerprofiel”, of kan je bekijken via deze link.