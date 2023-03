Gilkinet wil strenge straffen voor mensen die gevaarlijk rijgedrag promoten op sociale media

Mensen die snelheidsduivels, straatracers of ander gevaarlijk rijgedrag verheerlijken via filmpjes op sociale media, moeten gestraft worden. Dat staat in een voorstel dat federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) op de tafel van de regering heeft gelegd. Het voorstel moet nog besproken worden.

"De openbare weg is geen Formule 1-circuit. Straatraces zijn onaanvaardbaar en hierover opscheppen op social media is ontoelaatbaar. Door filmpjes te posten van chauffeurs die 200 km/u rijden op de autostrade, moedigen ze dat slecht gedrag aan. Dat kunnen we niet aanvaarden."