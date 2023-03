Grimbergen deelde in 2022 voor 264.000 euro aan GAS-boetes uit aan foutparkeerders: "Volhouden tot gedrag verandert"

Het aantal GAS-boetes voor foutparkeren is in 2022 in Grimbergen spectaculair gestegen. In totaal werden er voor een bedrag van 264.088 euro aan boetes uitgeschreven. Het aantal boetes steeg met 331 procent in vergelijking met 2021. Volgens schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) heeft dat vooral te maken met een strengere handhaving.

Anderhalf jaar geleden werden in Grimbergen een paar gemeenschapswachten aangeduid die voortaan ook GAS-boetes mogen uitdelen. "Zij hebben daarvoor een opleiding gevolgd en zij beginnen nu op volle snelheid te draaien. Het aantal GAS-boetes is daardoor fel gestegen, maar ik denk dat dat terecht is als we kijken naar het aantal overtredingen. Hopelijk kunnen we door dit strenger te handhaven tot een ander gedrag komen. Tot die tijd gaan we boetes blijven uitschrijven."