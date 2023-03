Sandrine als derde backingzangeres mee met Gustaph naar Songfestival: "Hadden we aan elkaar beloofd"

Verrassing: Gustaph trekt niet met twee maar met drié backingzangeressen naar het Songfestival in Liverpool. Chantal Kashala en Monique Harcum krijgen het gezelschap van Sandrine Van Handenhoven. België strijdt in de tweede halve finale van het Songfestival, op donderdag 11 mei, voor een plek in de finale.

Sandrine is geen onbekende in muziekland: ze werd in 2004 derde in "Idool" en heeft ook een Eurosongverleden. In 2008 deed ze mee aan de nationale preselectie, waar ze nét niet het Belgische ticket voor de liedjeswedstrijd binnenhaalde. Sandrine werd tweede met "I feel the same way", na Ishtar met "O julissi".

Daarna combineerde Sandrine haar muziekcarrière een tijdlang met een job als omroepster bij VRT, en later op de regionale televisie. Vorig jaar speelde ze de hoofdrol in de musical "Josephine B.". Als backingzangeres van Gustaph zet Sandrine weer een stap in de spotlights van de muziekwereld, waar ze al een tijdlang achter de schermen actief is.