Halle dekoloniseert stadspark en geeft koloniale beelden nieuwe invulling

Er komt een nieuwe invulling van de koloniale standbeelden in het Albertpark van Halle. Die nieuwe plannen werden voorgesteld op een evenement onder de titel "Congo Feest?". "We hebben een heel dekoloniseringsproject doorlopen samen met het Agentschap Integratie en Inburgering", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) van Halle. "We hebben uiteindelijk de beslissing genomen om die standbeelden in zijn juiste proportie te zetten. Dat betekent dat we Leopold II letterlijk van zijn sokkel hebben gehaald en dat we het standbeeld 'Hulde aan de pioniers' gaan ingroenen. Met de tijd zal de natuur het standbeeld overwoekerd hebben en wordt het een onderdeel van het vernieuwde park dat we hebben aangelegd", vertelt de burgemeester.

"Het was een bewuste keuze om dat op die manier te doen", voegt Marc Snoeck er nog aan toe. "Het lijkt me niet goed om een bladzijde uit de geschiedenisboeken te scheuren en het is ook niet goed om monumenten weg te halen. Het lijkt me beter om duiding te geven aan die monumenten en te zeggen in welk tijdskader die ontstaan zijn zodanig dat het verhaal dat achter die monumenten hoort ook nuttig is voor de jongeren van vandaag. Als je ze laat verdwijnen, blijft er niks over en lijkt het of het nooit zou gebeurd zijn en er zijn wel degelijk wandaden gebeurd in Belgisch Congo", zegt Marc Snoeck nog.