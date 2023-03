Prins Harry en Meghan "in contact" met Britse hof over kroning van koning Charles

Sindsdien hebben Harry en Meghan onder meer in een interview met Oprah Winfrey en in een eigen Netflix-documentaire een boekje open gedaan over wat zij de problemen in de Britse koninklijke familie noemen. Uitsluiting, racisme, gebrek aan aandacht voor mentale problemen zijn er slechts enkele van. Het zorgde niet bepaald voor toenadering met het hof.

Bij een deel van de Britse bevolking leefde de hoop dat het overlijden van koningin Elizabeth Harry en de rest van de koninklijke familie dichter bij elkaar zou brengen. Maar de publicatie van Harry's autobiografie "Spare" ("Reserve") in januari heeft de relaties nog meer doen verzuren. Harry schrijft onder meer over een gevecht met zijn broer William, en over hoe hij zijn vader gesmeekt had om niet met Camilla te trouwen.