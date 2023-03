Ingrijpende heraanleg van Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands gaat van start

Vandaag starten de werken aan de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands, om de verkeersveiligheid voor auto's en fietsers te verbeteren. "Een vernieuwing van het traject van bijna 3 kilometer is noodzakelijk", zegt Stefanie Nagels van Agentschap Wegen en Verkeer. "De drukke gewestweg is verouderd, er is een versmalde fietsweg langs een zijde van de weg en de kruispunten zijn onvoldoende overzichtelijk."