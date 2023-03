Herent stelt actieplan op om fraude in de toekomst te voorkomen

Begin februari werd de gemeente Herent onder verscherpt toezicht geplaatst door minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Die beslissing kwam er na een rapport van Audit Vlaanderen. Daarin was er sprake van mogelijk gesjoemel met subsidies voor een dataproject om mobiliteitsproblemen beter in kaart te brengen. De burgemeester van Herent, Astrid Pollers, en de vroegere fractieleider van haar partij N-VA, Christophe Lannoy, worden verdacht van subsidiefraude en belangenvermenging in dat dossier.