Belgische primeur: afvalintercommunale ILvA gaat groenafval verwerken tot houtskool via pyrolyse

De woordvoerster verwacht dat de pyrolyse-installatie er ten vroegste komt in 2025. "We moeten nog heel wat zaken doorlopen voordat we zover zijn. Maar we hebben de eerste stap alvast gezet: we hebben een oproep gedaan naar kandidaten om de installatie te bouwen. Dan is het aan ons om hen een technisch bestek te bezorgen, zodat zij een offerte kunnen indienen. Daarna kiezen we met wie we aan de slag gaan", aldus Verraes. Kandidaten kunnen zich nog melden tot 20 maart.