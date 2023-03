Invalswegen naar Hoeilaart worden voorrangswegen; oppositie bezorgd over veiligheid

In Hoeilaart vreest oppositiepartij CD&V dat auto's te snel gaan rijden en dat er nog meer sluipverkeer zal opduiken, nu de gemeente voorrang invoert op de belangrijkste invalswegen. Dat zegt gemeenteraadslid Patrick Demaerschalk (CD&V). "Veel mensen die de autostrade verlaten in Maleizen, gaan door ons dorp komen om zo aansluiting te krijgen op de ring. Zij gaan zeggen: 'we hebben overal voorrang, dus vlam maar door'. Er zijn ook geen maatregelen voorzien om de snelheid af te remmen zoals trajectcontroles", zegt Demaerschalk nog.

"Wij delen die bezorgdheid ook en gaan de situatie zeker opvolger", reageert schepen voor mobiliteit Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart). "Wij wensen echter te gaan voor meer duidelijkheid omdat veel van die kruispunten kleine straatjes zijn die uitkomen op die doorgangswegen. Daar lijkt het niet logisch dat die voorrang daar geldt. Maar de voornaamste reden is dat ook de fietsers op die doorgangswegen zitten en dat die dan ook voorrang krijgen op al die kleine wegjes. Zo wordt het ook veiliger voor de fietsers", zegt Muyldermans. "We zijn momenteel bezig met de signalisatie, palen en borden te plaatsen om hopelijk begin mei de voorrang van rechts te kunnen afschaffen op die doorgangswegen", besluit de schepen van mobiliteit.