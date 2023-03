Ayatollah noemt vergiftiging van studentes in Iran "onvergeeflijk", maar ongepaste kledij blijft strafbaar

Waar komt dit plots vandaan?

De jonge vrouwen zouden vergiftigd worden als wraak voor hun rol in de volksprotesten. De aanleiding voor die protesten was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze werd door de zedenpolitie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Op dat moment was ze op bezoek in de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens omstaanders werd ze hard aangepakt door de ordediensten.

Op camerabeelden is te zien hoe Amini, kort na de ondervraging, het bewustzijn verliest in het politiekantoor. De Iraanse autoriteiten beweerden dat ze overleed aan een hartstilstand, maar volgens getuigen werd ze hard op het hoofd geslagen en zou dat de doodsoorzaak zijn.

De dood van Amini veroorzaakte een golf van verontwaardiging. Vooral (jonge) vrouwen kwamen op straat tegen het strenge religieuze regime. De eerste protesten startten in het door de Koerden bevolkte noordwesten van Iran. Dat was de regio waar Mahsa Amini woonde. Al snel verspreidden de protesten zich over de rest van het land. De ordediensten reageren erg agressief op de protesten: tientallen mensen kwamen om, er vielen vele gewonden.