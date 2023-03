Iran is bereid gevangenenruil met België uit te voeren

Het Hof verwierp vrijdag het beroep tegen het verdrag, dat in december 2022 werd opgeschort.



Olivier Vandecasteele zou kunnen worden uitgewisseld voor de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag in Parijs.

"We hebben herhaaldelijk gezegd dat zijn arrestatie, verhoor, proces en veroordeling illegaal waren en in strijd met het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke immuniteit", zei Kanani over Assadi. "We hebben gezegd dat hij onvoorwaardelijk moet worden vrijgelaten en dat een schadevergoeding moet worden betaald. "Met de recente verandering hopen we dat er een opening komt in de zaak van deze diplomaat", besloot Kanani.