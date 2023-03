Juwelier vastgebonden bij gewapende overval in Sint-Pieters-Woluwe, maar kan politie nog verwittigen

Zaterdagvoormiddag wandelden twee mannen een juwelierszaak in de Kerkstraat in Sint-Pieters-Woluwe binnen. Dat meldt het Brusselse parket, dat daarmee de berichtgeving van de Franstalige krant La Capitale bevestigt. Ze bedreigden de uitbater met een vuurwapen, waarna de man werd vastgebonden en in een achterkamer werd opgesloten. Het slachtoffer was er intussen wel in geslaagd om onopgemerkt het alarmsysteem in te schakelen. De lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) stuurde onmiddellijk een patrouille, die de daders op heterdaad kon betrappen.

De twee overvallers werden verrast en opgepakt terwijl ze hun buit nog aan het verzamelen waren. De twee mannen, van 38 en 39 jaar oud, werd dit weekend voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. "Ze worden verdacht van diefstal met geweld of bedreigingen, in bende, met wapens, willekeurige vrijheidsberoving en dracht van een wapen door bestemming”, aldus Stefan Vandevelde van het Brusselse parket.